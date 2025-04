Válvulas inteligentes vão modernizar a gestão do abastecimento em São Gonçalo e Maricá

Garantir que a água chegue com mais regularidade e eficiência a quem mais precisa é o propósito da iniciativa que a Águas do Rio está promovendo em São Gonçalo e Maricá. Com a instalação de 37 válvulas inteligentes, que funcionam de forma remota, a ação representa um avanço importante na gestão do abastecimento. Além de otimizar o controle do fluxo de água para cada região, a tecnologia contribui para a redução de perdas e reforça o compromisso com o uso sustentável dos recursos hídricos.

Para Diogo Freitas, diretor executivo da concessionária, esse investimento proporciona agilidade aos trabalhos e melhoria nos serviços.

Leia também:

Homem é preso por crimes de violência doméstica na Baixada Fluminense

Montador de móveis é morto a tiros durante tentativa de assalto em Padre Miguel

“Isso permite fornecer água para bairros que demandam mais sem deixar de atender outras regiões que, porventura, apresentem menor consumo em um determinado momento do dia. E tudo isso sendo realizado diretamente pelo Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, tornando a gestão mais ágil”, explicou Freitas, lembrando que o COI funciona na sede da concessionária, na Praça Mauá, Zona Portuária do Rio.

Com os novos equipamentos em funcionamento, será possível promover reparos e realizar manutenções periódicas sem a necessidade de interrupção do abastecimento de grandes áreas, o que significa impactar menos famílias e estabelecimentos comerciais. O serviço ganha flexibilidade com a setorização do fornecimento de água.

Até o momento, 20 válvulas já foram instaladas em pontos importantes do sistema de abastecimento: 17 estão distribuídas nas tubulações do município de São Gonçalo e outras três na rede de Maricá. No início deste mês, quatro válvulas foram instaladas nas tubulações do reservatório Marques Maneta, localizado no bairro gonçalense Porto da Madama.

Essa unidade tem capacidade para armazenar 18 milhões de litros de água e abastece diversos bairros do município, entre eles: Barro Vermelho, Pita, Neves, Covanca, Boa Vista, Porto da Pedra, Porto Novo, Camarão, Zé Garoto, Parada Quarenta, Mangueira, Santa Catarina, Zumbi, Venda da Cruz, Tenente Jardim e Engenho Pequeno.

Na última semana, duas válvulas foram instaladas no bairro Camarão, e outra foi implantada numa adutora situada na Vila Lage. Serviço semelhante já foi realizado em outras redes localizadas nos bairros Jardim Catarina, Alcântara, Rocha, Raul Veiga, Boaçu, Itaoca e Mutuaguaçu. Em Maricá, os equipamentos foram implantados nas tubulações dos reservatórios de água da cidade — dois em Inoã e um em Itaipuaçu.

“Trata-se de um investimento que garante a eficiência na prestação do serviço. Sem dúvida, os clientes sentirão a diferença no recebimento de água em suas casas”, concluiu Freitas.