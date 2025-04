Prepare o guarda-chuva! Previsão alerta para temporal em Niterói neste sábado (19)

E a previsão do tempo para o feriado segue indicando instabilidade e possibilidade de chuvas fortes para o estado do Rio de Janeiro. Neste sábado (19), de acordo com o Climatempo, a Região Metropolitana do Rio está sob risco de temporal.

Para Niterói o alerta é o mesmo a partir desta tarde, com a chegada de uma frente fria: possibilidade de chuva forte com raios e ventania.

Confira a previsão para este fim de semana em Niterói:

- Sábado (19): Máxima de 28°C e mínima 23°C. Sol com nuvens e possibilidade de chuva durante à tarde e à noite.

- Domingo (20): Máxima de 26°C e mínima de 23°C. Sol com nuvens e possibilidade de chuva durante à tarde e à noite.