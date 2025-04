NEACA promove capacitação para lideranças comunitárias em Itaboraí

O Projeto NEACA: Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) em parceria com a Petrobras, organizou a primeira reunião do ‘Ciclo de Rodas de Conversas Formativas’ com lideranças comunitárias em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Cerca de 30 representantes comunitários participaram do evento. As rodas de conversas têm como objetivo fortalecer a formação continuada dessas lideranças, permitindo que as entidades da sociedade civil defendam as demandas da população e ampliem seu conhecimento sobre projetos, ações e programas governamentais.

De acordo com a gestora e coordenadora de projetos do MMSG, Marisa Chaves, o objetivo da iniciativa foi apresentar uma proposta para realização de quatro rodas de conversas com intuito de capacitar lideranças e representantes comunitários para atuarem em conferências e conselhos de direitos em suas respectivas regiões de atuações.

“O ano de 2025 será marcado por importantes conferências como da assistência, da mulher, das crianças, entre outras agendas sociais que envolverão as comunidades em Itaboraí. Portanto, diante dessas demandas de políticas públicas, colocamos a equipe técnica do Projeto Neaca: Tecendo Redes à disposição para organizar rodas de conversas de capacitação em incidência política e atuação qualificada nas conferências e conselhos de direitos”, explica Chaves.

“Participação ativa é essencial para construção de políticas mais justas’

Para a articuladora de redes do Projeto NEACA: Tecendo Redes, Márcia Natalina, o investimento continuado em lideranças comunitárias é fundamental para o fortalecimento da sociedade civil.

“Investir na formação continuada dessas lideranças é essencial para fortalecer a sociedade civil, ampliar o debate sobre políticas públicas e promover uma atuação mais qualificada e estratégica. Eu acredito que a participação ativa da população nesses espaços é essencial para construção de políticas mais justas e eficazes. Será uma jornada de aprendizado e transformação contínua”, reitera Natalina.

‘Cada detalhe do encontro foi inspirador’

Fábio Eduardo de Salles, tesoureiro da Associação de Moradores e Amigos de Visconde (AMAVIS), acredita que o ciclo formativo fortalece a participação popular e será importante para o atendimento das necessidades e demandas sociais na região.

“Gostaria de expressar minha gratidão e admiração pelo evento. Cada detalhe foi inspirador. Foi uma experiência enriquecedora estar ao lado de tantas lideranças comprometidas com suas comunidades, compartilhando vivências, desafios e aprendizados. Estou ansioso para o início da capacitação e certo de que essa jornada trará grandes avanços para todos que desejam contribuir de forma ativa e qualificada”, ressalta Salles.

Capacitação e atendimentos em três municípios

Organizado pelo MMSG, o projeto NEACA Tecendo Redes, iniciado em 2024, com apoio da Petrobras, possui uma equipe multidisciplinar formada por advogados, assistentes sociais, educadores, pedagogos e psicólogos responsável pela elaboração de projetos, rodas de conversas e consultorias técnicas. O NEACA atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).