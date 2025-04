Pastor relaciona autismo a Ogum e Ares e caso vai parar na polícia

O pastor Rogério Wellington Gomes de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Rogério Zayte, se envolveu em uma polêmica após declarações discriminatórias.

Em um vídeo que circula nas redes, Zayte afirma que o autismo é resultado de um "mal geracional" e estaria ligado a entidades espirituais como Ogum e Ares.

As palavras geraram forte reação de pais, especialistas e entidades de defesa dos direitos de pessoas com deficiência. Márcio Bieda, empresário e diagnosticado com autismo, reagiu à fala.

"Ele disse que toda pessoa que tem um autista na família está ligada a um mal geracional. Isso é criminoso. Está induzindo a igreja a tratar crianças autistas como endemoniadas", afirmou.

A ONG Força Azul, formada por pais cristãos de crianças autistas, se mobilizou para orientar famílias a também denunciarem o pastor. Especialistas em neurodiversidade e comunicação alertam que falas como essa reforçam estigmas perigosos e incentivam a desinformação dentro de espaços religiosos.

Após a grande repercussão nas rede sociais, comentários de apoio a Bieda se intensificaram: "Meu neto é autista e é o primeiro da sala em um colégio militar", disse um internauta.

Rogério Zayte não se manifestou sobre o ocorrido, até o momento.