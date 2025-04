NACA promove atendimento coletivo em celebração à páscoa em SG

Organizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência (NACA/SG) promoveu uma ‘Oficina de Brigadeiro’, na sede da instituição, no Zé Garoto (SG).

Planejada pela equipe técnica, a ação reuniu cerca de 30 pessoas, entre crianças, adolescentes e responsáveis atendidos pelo núcleo, em um atendimento coletivo em alusão à Páscoa.

De acordo com a coordenadora técnica do NACA/SG, Lívia Gaspary, a atividade em grupo teve como objetivo promover a interação entre os usuários.

“Pensando na Páscoa e em seus simbolismos de fraternidade e acolhimento, a ideia foi proporcionar, às crianças, adolescentes e seus responsáveis, momentos de reflexão, diversão, fortalecendo os laços familiares e criando memórias afetivas”, explica Gaspary.

Durante o evento foram realizadas atividades recreativas como oficina de brigadeiros, brincadeiras e um jogo de palavras sobre afeto e interações sociais. Ao final foi servido um lanche e distribuído doces, chocolates e um bolo comemorativo aos participantes.

‘Essas atividades são importantes para integração’

Uma das organizadoras do evento, a pedagoga Renata Moreira (NACA/SG) ressaltou a importância dessas atividades para integração das famílias e trocas de experiências afetivas.

“As atividades em grupo são importantes para a integração das famílias atendidas pela equipe do NACA. Fizemos uma alusão a Páscoa, pois é uma data festiva que simboliza renovação e esperança”, ressalva Moreira.

‘A dinâmica das palavras trouxe um momento de reflexão’

Para a assistente social Nathália Maria Oliveira (NACA/SG), a oficina de brigadeiro foi uma oportunidade de proporcionar lazer, leveza e acolhimento às famílias.

“A dinâmica das palavras trouxe esse momento de reflexão. Falamos de maneira lúdica sobre a rotina deles no âmbito do cuidado um com os outros, usando conceitos de proteção, dignidade, proteção, afeto entre outros”, reitera Oliveira.

Núcleos especiais atendem casos de violência doméstica e/ou sexuais em SG e Niterói

Em casos de violências domésticas e/sexuais contra crianças e adolescentes, os NACAS administrados pelo MMSG, que contam com apoio da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), atendem nos endereços abaixo, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17 h:

NACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 215, Zé Garoto. (2606-5003/989004217)

NACA (Niterói)- Av. Ernani do Amaral Peixoto, 116 - sala 401 - Centro, Niterói. (2719-8862 / 965211716