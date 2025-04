Obras do Governo do Estado no bairro Bom Retiro, em São Gonçalo, chegam a 50%

As obras do Governo do Estado nos bairros do Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, chegaram a 50% das intervenções. O projeto é uma parceria da Secretaria das Cidades com a prefeitura de São Gonçalo.

Segundo maior em extensão da cidade, o bairro Bom Retiro segue recebendo serviços de drenagem, pavimentação e urbanização de mais de 64 ruas, beneficiando mais de 20 mil moradores locais. O investimento é da ordem de R$270 milhões.

“O bairro está recebendo melhorias, nunca vimos isso acontecer. Antes era lama pura ou poeira. Agora temos calçada e asfalto, tá com cara de bairro”, disse o morador Gilmar Pereira, de 62 anos.

Sacramento avança

Na localidade Sacramento, também em São Gonçalo, as intervenções contemplam melhorias em drenagem, calçamento e pavimentação de 126 ruas divididas em três bairros: Iêda (34 ruas), Eliane (64 ruas) e Sacramento 28 ruas).

O bairro está recebendo investimentos de mais de R$130 milhões. Há obras nas ruas Albino José, Artur Napoleão, Martins Sarazat, Sá Miranda, entre outras.

“São moradores que não tinham acesso a serviços básicos e essenciais. O governador Cláudio Castro já determinou atenção total a essas regiões para que a população tenha dignidade e a cidadania que merecem”, disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.