ESPN afasta jornalistas após críticas a CBF em programa

ESPN afastou seis jornalistas após críticas à gestão da CBF no programa 'Linha de Passe' - Foto: Reprodução

ESPN afastou seis jornalistas após críticas à gestão da CBF no programa 'Linha de Passe' - Foto: Reprodução

A ESPN decidiu afastar seis jornalistas após a realização de críticas sobre a gestão de Ednaldo Pereira na CBF, no programa "Linha de Passe", transmitido na última segunda feira (7). Os profissionais afastados foram Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares.

Durante o programa, os jornalistas criticaram a gestão de Ednaldo e falaram sobre as denúncias publicadas pela revista "Piauí", que afirmou que o mandatário aumentou o salário de presidentes das federações de R$ 50 mil para R$ 215 mil.

Segundo a denúncia, Ednaldo estaria aproveitando sua posição para criar ligações com cartolas e políticos, as custas da confederação, visando ganhos pessoais.

Leia também:

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Badu, em Niterói



Encontrado corpo de operador de estacionamento às margens da Rodovia BR-101



Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, o presidente teria bancado, às custas da CBF, hotel cinco estrelas e cartão corporativo de até R$ 2,5 mil por dia para um grupo de 49 pessoas, incluindo congressistas. Ele mesmo, teria aproveitado das mordomias junto com sua mulher, a filha, a cunhada, o gen­ro e os dois netos.



A entidade que possui parcerias comerciais com a ESPN pela transmissão da série B, não aceitou muito bem as críticas feitas pelos jornalistas no programa. Após o afastamento, uma nova escala de profissionais foi realizada.