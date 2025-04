Ação de segurança em São Gonçalo retira motos barulhentas das ruas

Os veículos com escapamento modificado foram removidos devido ao barulho excessivo - Foto: Divulgação/ Segurança Presente de São Gonçalo

Os veículos com escapamento modificado foram removidos devido ao barulho excessivo - Foto: Divulgação/ Segurança Presente de São Gonçalo

Na noite desta terça-feira 08, uma ação integrada entre o programa Segurança Presente de São Gonçalo, as Secretarias de Transporte e de Meio Ambiente, a Guarda Municipal e o 7º Batalhão de Polícia Militar, resultou na abordagem de 137 veículos e na remoção de 18 motocicletas com escapamento adulterado. O foco da operação foi combater os altos níveis de barulho causados pelos veículos, que incomodam os moradores da região.

Leia também:

Guarda Municipal prende homem dirigindo embriagado no Porto Velho

Prefeitura de Niterói anuncia redução da tarifa do Niterói Rotativo a partir de 1º de maio

A operação aconteceu em três locais de São Gonçalo: Rua Alfredo Azamor, em Boa Vista; Praça do Relógio, na Rua Doutor Francisco Portela; e SESI, na Rua Doutor Nilo Peçanha. Com início às 19h30 e término às 23h55, a ação teve o objetivo de reduzir a poluição sonora e garantir maior segurança no trânsito local.





Segurança Presente de São Gonçalo Divulgação/ Segurança Presente de São Gonçalo

Autor: Divulgação/ Segurança Presente de São Gonçalo

Os veículos com escapamento modificado foram removidos devido ao barulho excessivo, que afeta a qualidade de vida dos gonçalenses, principalmente em áreas residenciais.