Angelina Jolie visita ONG de imigrantes e refugiados em São Paulo

A atriz Angelina Jolie, 49, visitou, na manhã desta sexta-feira (4), uma ONG localizada no Tatuapé, em São Paulo, o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC).

A ONG publicou alguns cliques do momento em que Angelina conversou com pessoas atendidas pela instituição e com lideranças que fazem parte do movimento dos imigrantes e refugiados em São Paulo.

Angelina esteve no Brasil e ficou hospedada na pousada Rio Azul Jungle Lodge, localizada na cidade de Novo Progresso, no Pará. A estrela de Hollywood esteve acompanhada pelo Cacique Raoni, líder da etnia caiapó, ficou três dias por lá e foi embora na quinta-feira (3).

Angelina Jolie presenciou a conexão entre os indígenas e a floresta e apareceu em diversos registros, compartilhados pelo Instituto Raoni nas redes sociais. A atriz e ativista humanitária conversou com a coordenadora executiva, Mayalu Txucarramãe, sobre assuntos que envolvem a comunidade e a cultura indígena.

Segundo o Instituto Líbio, que administra a pousada e atua na criação e administração de reservas privadas por meio do turismo ecológico, Angelina declarou que pretende voltar à Amazônia em breve com seus filhos para conhecer melhor a região e revelou um desejo de ajudar na conscientização sobre a importância da proteção da área.

Angelina Jolie e Cacique Raoni falaram com Raquel Machado, presidente do instituto, sobre as ameaças causadas pelo desmatamento e à expansão do plantio de soja que atinge a região.