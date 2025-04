Inscrições para Casamento Comunitário em SG abrem na próxima segunda-feira

As inscrições para o Casamento Comunitário 2025 vão abrir na próxima segunda-feira (7) e vão até o dia 30 de abril. O projeto, que garante isenção de certidão de casamento e oferece uma cerimônia gratuita para diversos casais, é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Proteção Social e Especial, junto ao Comitê de Sub-Registro. O projeto é destinado aos casais que tenham renda de até dois salários mínimos.

Para se inscrever, é necessário apresentar, no Comitê de Sub-registro, na sede da Secretaria de Assistência Social, na Venda da Cruz, as cópias dos seguintes documentos: Identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento averbada, comprovante de residência no próprio nome, carteira de trabalho, CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Além das cópias do RG e CPF de duas testemunhas, que não podem ser os pais ou irmãos do casal. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Além da gratuidade na certidão, trinta casais serão contemplados com uma cerimônia especial, que inclui decoração, buffet e música. A participação não é obrigatória. A realização deste evento está prevista para o dia 29 de setembro de 2025, às 10h, no Sítio Jardins do Chalé, no bairro Vista Alegre.

Serviço:

O Comitê de Sub-registro fica na Rua Dr. Porciúncula, 395, na Venda da Cruz.