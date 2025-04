Passageiros começam a 'sentir no bolso' aumento da passagem de ônibus em Niterói: 'Me pegou de surpresa'

Já está valendo, desde o último sábado (29), o aumento da tarifa dos ônibus intermunicipais no Estado do Rio de Janeiro, que sofreram reajuste autorizado pelo Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), conforme a portaria nº 1869.

Os ônibus urbanos e rodoviários que operam na Região Metropolitana tiveram um aumento de 8,16%, enquanto os que atuam no interior do estado registraram reajuste de 8,34% nos veículos rodoviários e de 7,96% nos urbanos.

No Terminal Rodoviário de Niterói, passageiros entrevistados por O SÃO GONÇALO nessa terça-feira (1), relataram surpresa e inconformidade com os novos preços.

"Fui pega de surpresa com esse absurdo, estava com o dinheiro contado. Tive que ficar pedindo pix pras pessoas para transformar em dinheiro e conseguir pagar minha passagem. Aí agora estou andando com Riocard para não passar por esses transtornos", disse a auxiliar administrativa Jéssica Carvalho.

Passageiros começam a "sentir no bolso" o aumento das passagens | Foto: Layla Mussi

"Meu orçamento vai ficar bem apertado, porque uso o transporte público todos os dias, então o gasto vai ser grande. Além disso, o serviço oferecido não condiz com esse aumento, a qualidade dos ônibus não está lá essas coisas. Roletas extremamente apertadas, bancos ruins, falta de higiene, mas os preços? Seguem aumentando", completou a passageira.

Para a autônoma Aline Santos, o aumento também foi uma surpresa negativa para o seu planejamento financeiro.

"Fiquei sabendo quando fui pegar o ônibus e foi um susto. Mesmo não pegando o transporte todos os dias, vou sentir bastante esse preço mais alto no meu orçamento", contou.

A autônoma Aline Santos foi pega de surpresa com o aumento do valor das passagens dos ônibus intermunicipais de Niterói | Foto: Layla Mussi

Segundo o Detro, entre os fatores considerados para os novos preços das passagens estão o aumento dos valores dos insumos, a região de operação dos veículos, a quilometragem percorrida e a média de passageiros transportados. Ainda segundo o Departamento, o aumento foi calculado com base na metodologia do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes (Geipot).

Outro passageiro que também desaprovou o aumento do valor das passagens foi o encanador industrial, Paulo Sérgio Ribeiro, que, por utilizar a condução pública diariamente, foi diretamente afetado.

"Na maioria dos ônibus, esse aumento não condiz com o que é oferecido, estão muito precários. Finais de semana e feriados então, você quase não vê ônibus circulando pelas ruas, parece que desaparecem. Esse aumento vai doer bastante no bolso do trabalhador, que é quem sofre com essas mudanças", afirmou o passageiro.

Paulo Sérgio utiliza o transporte público diariamente para trabalhar | Foto: Layla Mussi

Confira os novos preços das passagens das linhas intermunicipais de Niterói:

R$ 6,35:

- 408M - Niterói x Alcântara

- 484M - Niterói x Alcântara

- 516M - Niterói x Mutuapira (via Dr. March)

- 515M - Niterói x Mutuá (via Porto Velho)

- 443M - Niterói x Boa Vista

- 531M - Niterói x Jardim Alcântara (via Dr. March)

R$ 8,10:

- 549M - Niterói x Santa Izabel

- 536R - Niterói x Várzea das Moças

- 537R - Niterói x Itaipu

R$ 9,25:

- 100D - Niterói x Candelária

R$ 10,40:

- 413M - Niterói x Venda das Pedras (via BR-101)

- 725D - Fonseca x São Cristóvão

- 730D - Vital Brazil x Candelária (via Fonseca)

- 570D - Santa Rosa x Passeio

R$ 12,65:

- 703D - Santa Rosa x Vila Isabel (via PPCS)

- 760D - Charitas x Aeroporto Internacional (via Cidade Universitária)

- 755D - Charitas x Gávea (via Túnel Santa Bárbara)

- 775D - Charitas x Gávea (via Lapa)

- 740D - Charitas x Ipanema

- 770D - Itaipu x Candelária

- 771D - Pendotiba x Candelária (via PPCS)

R$ 14,15:

- 121Q - Niterói x Nova Iguaçu

- 141Q - Niterói x Caxias

R$ 15,20:

- 143C - Niterói x Nova Iguaçu

- 511Q - Niterói x Imbariê (via Magé e Piabetá)

- 785D - Charitas x Barra

R$ 24,65:

- 2144 - Niterói x Maricá

- 6144R - Niterói x Itaipuaçu

Para ver a lista completa com as novas tarifas, basta acessar o site oficial do Detro (www.detro.rj.gov.br).