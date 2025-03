Vídeo de universitárias com falas racistas viraliza nas redes sociais

Um vídeo de duas universitárias praticando racismo recreativo viralizou na internet desde a última sexta-feira, 21, em pleno Dia Internacional contra a discriminação racial, e trouxe novamente esse tema para o centro do debate.

No vídeo curto, duas jovens, uma estudante de Direito e outra estudante de odontologia em universidades de Salvador, fazem perguntas fictícias para gerar entretenimento.

Até que uma jovem pergunta "você se casaria com um negão, papo reto, muito preto, preto assim (e aponta para um tecido preto) e teria três filhos por R$ 2 milhões? Três filhos".

A outra jovem então responde "rapaz, é muito filho", e a outra rebate "é muito preto na família. Não basta o pai, mais três".

A narrativa segue e a outra então pergunta se poderia colocar as crianças para adoção, e quando ouve que sim ela afirma que então se casaria e teria os filhos pretos. Depois, ela manda a amiga apagar o vídeo, demonstrando claramente que sabia o que estava falando.

O vídeo não foi apagado e está circulando na Internet.

Nas redes sociais, a Universidade Católica do Salvador (UCSAL) lamentou o ocorrido e afirmou que não compactua com o racismo. A universidade afirmou que irá analisar o fato para, possivelmente, tomar as “procedências cabíveis”.

“A UCSal repudia qualquer forma de racismo e não compactua com nenhum tipo de violência, desrespeito ou prática preconceituosa em seu ambiente acadêmico. Em relação ao vídeo, a universidade lamenta a situação e informa que se compromete a fazer uma avaliação pertinente e a adotar as medidas cabíveis previstas em seu regimento", escreveu a UCSal.

Ainda não há informação se a polícia Bahiana já está investigando o caso.