Dani Bolina desabafa sobre abusos sofridos nas gravações do programa Pânico

Dani Bolina compartilhou ter sido alvo de abuso sexual em diversas situações durante as gravações do programa ‘Pânico’. Em uma entrevista concedida ao podcast ‘Ticaracaticast’, a ex-panicat revelou que esses episódios eram mais comuns em gravações externas. Ela relatou: "Participávamos de eventos usando biquíni, e era um caos, com toques vindos de todos os lados, sem saber de onde partiam. Chegavam até a enfiar as mãos em nós."

Apesar dos esforços da equipe de produção para oferecer proteção, os abusos continuaram acontecendo. Bolina contou que, como forma de se resguardar, ela e suas colegas passaram a usar roupas extras e absorventes durante as gravações. "Eles chegavam a colocar os dedos em nós", lamentou. Essas adaptações, conforme explicou, foram adotadas para tentar minimizar os repetidos episódios de toques invasivos.

Dani Bolina integrou o elenco do programa ‘Pânico na TV’ entre os anos de 2005 e 2011.

