Morre George Foreman, lenda do boxe, aos 76 anos

O ex-campeão mundial de boxe George Foreman, que protagonizou uma luta memorável contra Muhammad Ali antes de recuperar o cinturão duas décadas depois, faleceu na sexta-feira (21) aos 76 anos, conforme informado por sua família em um comunicado.

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido George Edward Foreman Sr., que partiu em paz no dia 21 de março de 2025, rodeado por seus familiares", declarou a nota oficial.

Quando tinha 13 anos, Foreman já media 1,90 metro, pesava 90 quilos e era temido na vizinhança, segundo seu irmão mais novo, Roy, em entrevista à BBC em 2024. "Quando você cresce forte e acredita ser superior aos outros, as oportunidades aparecem", afirmou. Aos 16 anos, ele deu início à sua trajetória no boxe.

"Minha ambição era ser jogador de futebol americano", revelou Foreman em seu site. "Comecei no boxe apenas para provar aos meus amigos que não sentia medo. No entanto, após 25 lutas e um ano de dedicação, conquistei uma medalha de ouro olímpica".

Ouro nas Olimpíadas

Nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968, Foreman, então com 19 anos, conquistou o ouro na categoria superpesado.

Com seus 1,93 metro de altura, "Big George" se destacava entre os pesos pesados da época. Ágil e forte, construiu uma carreira de sucesso no boxe profissional, chegando ao título mundial ao derrotar Joe Frazier em apenas dois rounds.

Em outubro de 1974, na cidade de Kinshasa, Foreman, invicto em 40 lutas profissionais, defendeu seu título pela terceira vez contra Muhammad Ali, mas acabou derrotado após oito assaltos. O revés abalou sua imagem imponente, afetando sua própria confiança.

"Somos imensamente gratos pelas mensagens de carinho e orações e pedimos respeitosamente privacidade enquanto celebramos a vida extraordinária de um homem que tivemos o privilégio de chamar de nosso", acrescenta o comunicado da família.

Nascido em 10 de janeiro de 1949, em Marshall, Texas, Foreman cresceu em Houston. Durante a adolescência, teve envolvimento com atividades ilícitas e abandonou os estudos aos 16 anos.

"Foi difícil aceitar que tinha perdido o título mundial", admitiu posteriormente. "Foi o momento mais humilhante da minha vida. Passei do orgulho à vergonha. Foi devastador".

Em março de 1977, em Porto Rico, perdeu para Jimmy Young por decisão dos juízes, encerrando sua disputa pelo cinturão. Após a luta, sentiu-se mal e relatou ter tido uma experiência espiritual que o levou a mudar de rumo.

Aos 28 anos, decidiu se aposentar e tornou-se pastor. Dez anos mais tarde, retornou aos ringues, já sem a mesma vitalidade de antes. Mais tarde, revelou que precisava de recursos para manter seu centro juvenil.