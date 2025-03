Bistrô D'avó sedia primeira edição de 2025 do projeto cultural Dom Sarau, nesse sábado (22), em SG

O 'Dom Sarau' está de volta em São Gonçalo. Após uma breve 'pausa' no fim do ano, o conceituado projeto cultural, dirigido pela poetisa, compositora e produtora Lígia Helena de Carvalho, terá apresentação de artistas ligados à música, à dança, à poesia e às artes plásticas, neste sábado (22), a partir das 10h, no Bistrô D'ávó, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 18, no Centro da cidade.

O projeto, aberto ao público em geral, tem os seguintes artistas confirmados para apresentações ao vivo: Décio Machado, MeuXhiado, Luba Tcherynna, Maria do Rosário, Gessé Viana, Ana Ledig, Milton Machado, Anna Siqueira, Priscila Souza, Ana Luísa Magalhães, Nilze Benedicto, Cláudia Nascimento e Gustavo Araujo.

