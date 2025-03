Nona fase do Projeto Águas da Guanabara inicia com 1,2 mil toneladas de resíduos removidos

Nesta quarta-feira (12), teve início a nona fase do Projeto Águas da Guanabara, que mobiliza pescadores das colônias Z8 e Z9 – representantes, respectivamente, de Niterói e Magé. A iniciativa tem como objetivo promover a sustentabilidade da pesca e a recuperação ambiental da Baía de Guanabara, por meio do monitoramento ambiental, capacitação técnica e implementação de práticas sustentáveis.

O Projeto Águas da Guanabara reúne, nesta fase, cerca de 50 barcos, 100 pescadores, um grupo de apoio e 9 técnicos de campo, dados referentes à colônia Z9, em Magé. A ação visa fortalecer a integração entre as comunidades pesqueiras e os órgãos técnicos, contribuindo para a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico regional.

A presidente da colônia Z9, Elaine Cristina, destacou a importância dessa nova etapa: “Estamos entusiasmadas com essa fase, que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação da Baía de Guanabara, garantindo condições melhores para a nossa comunidade.”

Da mesma forma, o presidente da colônia Z8, Gilberto, ressaltou os avanços obtidos: “Esta etapa representa um marco na integração dos pescadores de Niterói com as práticas sustentáveis, unindo forças para inovar e preservar nosso meio ambiente.”

Luiz Cláudio, presidente da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), enfatizou o caráter transformador do projeto: “O Projeto Águas da Guanabara é fundamental para consolidar uma pesca sustentável e preservar nossos recursos naturais, assegurando a qualidade de vida das comunidades pesqueiras.”

Com o início desta fase, espera-se que os esforços conjuntos das colônias Z8 e Z9 impulsionem melhorias significativas para a Baía de Guanabara e para o fortalecimento das práticas sustentáveis na atividade pesqueira regional.