Carro pega fogo e fecha pistas na Ponte Rio-Niterói; vídeo

Um carro pegou fogo na Ponte Rio-Niterói, no final da tarde desta segunda-feira (10), no sentido Niterói, e chegou a interditar totalmente as quatro vias por aproximadamente 15 minutos.

Segundo a EcoPonte, não há vítimas. Após fechar totalmente a passagem dos carros, a concessionária liberou duas faixas para o tráfego, às 18h45.





Incêndio de carro fechou as quatro pistas da Ponte Rio-Niterói no sentido Niterói Reprodução