Carnaval Maricá 2025 segue até domingo (09); veja programação

O Carnaval Maricá 2025, organizado pela Prefeitura, segue até domingo (09). Os shows encerraram na terça-feira (4), mas a programação dos blocos de rua continua nesta Quarta-feira de Cinzas com o Liga a Bomba, em Itaipuaçu. Sábado (8) tem o tradicional Bloco dos Trabalhadores no Centro e a Saideira Chopp do Baiacu, em Itaipuaçu. A folia encerra no domingo com o 20 de Ouro do Mestre Odilon, também no distrito de Itaipuaçu.

Durante quatro dias, de sábado a terça-feira (01 a 04/03), os foliões, que lotaram a cidade, curtiram 150 apresentações gratuitas de artistas locais em 19 palcos, com quatro pontos de bailes infantis em Itaipuaçu (Praça do Ferreirinha), orla do Parque Nanci e praças de Araçatiba e Ponta Negra. Quase 90 blocos desfilaram por todos os distritos do município – os quatro últimos encerram a programação até domingo.

A campanha desta edição foi pauta na segurança e tranquilidade dos foliões, o que foi visto por toda a cidade com equipes completas das secretarias de Segurança Cidadã (Guarda Municipal e Proeis), Transporte (Posturas), Proteção e Defesa Civil (guarda-vidas nas praias e lagoas) e Trânsito, além das autarquias Serviço de Obras de Maricá (Somar), com a limpeza das ruas e orlas; e da Empresa Pública de Transportes (EPT), com as linhas dos ônibus municipais, os vermelhinhos.

Nesses quatro dias de shows, os foliões aproveitaram os pontos de ativação da Prefeitura de Maricá com direito a registro de imagens na tenda com câmera 360º, fotos em backdrop temático que simula o futuro teleférico de Inoã e distribuição de água mineral gelada nas tendas de hidratação.

Uma tenda de combate ao assédio sexual com a campanha “Não, é não” também foi disponibilizada nos pontos de shows. Uma estrutura mobiliada, com profissionais multidisciplinares (psicólogos e advogados) para o atendimento às mulheres, caso tenham sido vítimas de violência. Promotores uniformizados abordam as pessoas na concentração dos blocos, distribuindo leques temáticos, adesivos e cartilha informativa sobre o tema. Para integrar essa ação, apitos são distribuídos. As mulheres que se sentirem ameaçadas podem utilizar o instrumento para denunciar os casos de assédio e conseguirem ajuda rápida.

Confira a programação do Carnaval Maricá 2025

Quarta-feira (05/03)

12h - Liga a Bomba - Circuito Pepe Manero - Av. Benvindo Taques Horta, entre a Rua Allan Bueno G. de Sá e Rua 104 – Itaipuaçu

Sábado (08/03)

14h - Bloco dos Trabalhadores – Rua Álvares de Castro, 337 – Centro

18h – Saideira Chopp do Baiacu – Circuito Claudinho Guimarães - Av. Benvindo Taques Horta, entre Av. Zumbi dos Palmares e Av. Beira Mar – Itaipuaçu

Domingo (09/03)

15h – 20 de Ouro do Mestre Odilon - Circuito Claudinho Guimarães - Av. Benvindo Taques Horta, entre Av. Zumbi dos Palmares e Av. Beira Mar – Itaipuaçu