Torcida da Viradouro acompanha apuração do Carnaval 2025 com expectativa

Enquanto os representantes das escolas de samba do Rio acompanham a apuração dos desfiles do Grupo Especial lá na Cidade do Samba, a torcida niteroiense reunida na quadra da Unidos da Viradouro, no Barreto, acompanha com expectativa a contagem dos votos na tarde desta quarta (05). Centenas de torcedores assistem a apuração com atenção, na expectativa de conquistar o segundo título seguido para a escola, campeã do Carnaval 2024.

Lore Improtta | Foto: Layla Mussi

A musa da escola, a influenciadora Lore Improtta, não esconde que os momentos antes do resultado são marcados pela tensão. “É sempre uma expectativa muito grande, né? Mas temos que esperar agora. Vamos ver como é que vai ser esse resultado aí. Mas estou confiante”, destacou Lore.

Quem esteve na Sapucaí, como Luciene Brito, de 55 anos, acredita que a moral do título passado ajudou a dar um gás neste ano que pode se refletir nas notas. “A gente entrou com aquela garra de campeões. Mas, assim, foi um desfile difícil. Algumas fantasias estavam bem pesadas, mas conseguimos ultrapassar tudo isso. A gente na hora esquece tudo. Sente dor, sente alegria. Na hora, é tudo quant emoção aflorando. E agora estou com o coração a mil, mas confiante”, destaca Luciene.

Quem acompanhou de longe, como o torcedor Roberto Santana, de 62 anos, reconhece que a disputa neste ano é acirrada, mas também acredita no título. “Nós estamos aqui com esperança. O desfile foi muito concorrido. As escolas estavam todas lindas. Nós sabemos que temos aquelas que se destacaram como a Beija Flor, a Imperatriz, enfim… Mas nós estamos no páreo e estamos confiantes que o bicampeonato pode chegar pra gente aí agora”, destaca o torcedor.

A apuração leva em conta os votos de 36 jurados em nove quesitos. Em cada um deles, a nota mais baixa é descartada. O último quesito a ter os envelopes com votos abertos será o que avalia a Comissão de Frente, e, portanto, servirá como critério para desempate.

A Viradouro levou ao Sambódromo o enredo “Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos” no primeiro dia de desfiles, no último domingo (02). Com a escola, competem pelo título Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Estação Primeira de Mangueira, Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos de Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e Portela.