Bloco Filhos da Pauta faz a festa no Carnaval de Niterói com roda de samba e convidados

O Filhos da Pauta volta ao Carnaval com show do Grupo Amanhecer e convidados - Foto: Divulgação/Filhos da Pauta

O Filhos da Pauta volta ao Carnaval com show do Grupo Amanhecer e convidados - Foto: Divulgação/Filhos da Pauta

O Bloco Carnavalesco 'Filhos da Pauta' está de volta ao Carnaval de Niterói. Composta por jornalistas, amigos e representantes do mundo do samba e da folia, a agremiação ressurge oito anos após a extinção dos blocos temáticos desse segmento, na região Leste Fluminense, criados, fundamentalmente, para ser referência à cultura e ao lazer de seus integrantes, dentro do melhor espírito de um dos mais representativos festejos culturais do país.

Uma roda de samba com o Grupo Amanhecer, com participação do intérprete oficial do bloco, Edu Cigano, do cantor e compositor Soares do Cavaco, entre outros convidados, marca o ressurgimento da agremiação. O evento, que está no roteiro oficial da folia em Niterói, acontecerá na Praça Betty Orsini, ao lado do Edifício Tower 2.000, no Centro da cidade, no próximo dia 8 de março, a partir de 15 horas.

Pauta Quente foi um dos blocos de imprensa que fez grande sucesso no Carnaval de Niterói | Foto: Acervo/Bloco Pauta Quente

Revitalização - O Projeto de revitalização do 'Filhos da Pauta' foi desenvolvido por jornalistas da região e colaboradores ligados ao mundo do samba e do Carnaval da cidade. E concretização só está sendo possível graças ao apoio da Comissão Permanente de Carnaval da Prefeitura de Niterói e da Empresa Niterói, Lazer e Turismo (Neltur), entre outros setores organizados, com gestões públicas voltadas à folia na cidade.

Volta - Para a consolidação do projeto, foi preciso a reformulação e atualização de toda parte administrativa da agremiação - com a reativação do CNPJ, da diretoria e a obtenção de certidões negativas de débito de órgãos federais, estaduais e municipais. O plano de revitalização incluiu um chamamento aos integrantes de blocos ligados à imprensa, já extintos em Niterói e São Gonçalo, como o 'Segundo Clichê', Pauta Quente e 'A Pauta Caiu'.

Cantor Edu Cigano é uma das atrações do evento | Foto: Divulgação/Acervo pessoal

"Pra mim está sendo muito gratificante poder estar participando da volta do Filhos da Pauta. É como entrar numa imaginária máquina do tempo e matar a saudade no passado, já que o meu currículo inclui passagens pelo 'Segundo Clichê e o 'A Pauta Caiu', revelou Edu Cigano, que entre outras atividades, já foi intérprete da Cubango e mais recentemente, da Souza Soares, escola integrante do Grupo A do Carnaval de Niterói'.

Planos para 2026 - O plano idealizado no projeto de revitalização do Filhos da Pauta é fazer do evento do dia 8 como uma 'pedra fundamental' do projeto de revitalização, que prevê também, o primeiro desfile da agremiação, no Carnaval de 2026, com enredo já previamente escolhido, que vai homenagear os jornalistas ligados ao mundo do samba e do Carnaval da região. Dentre os homenageados, está Floriano Carvalho, que além do trabalho na imprensa, foi artista plástico e compositor.

Jornalista, artista plástico e compositor, Floriano fez o estandarte do Filhos da Paulta para o Carnaval de 2007 e e será um dos hoimenageados do carnaval 2026 | Foto: ACervo Pessoal/Floriano Carvalho

Apaixonado pelo samba, o Carnaval e Niterói, onde morou quase toda vida, foi ele quem fez o primeiro estandarte do Filhos da Paulta, onde o desenho principal, do índio Araribóia, fundador da cidade e caracterizado como jornalista, atrás de uma máquina de escrever, está sendo usado na camiseta oficial do Carnaval de 2025. A assinatura de Floriano foi preservada. Os nomes dos outros homenageados no Carnaval de 2026 serão divulgados em meados desse ano, quando haverá o primeiro evento preparatório para a folia em 2026.