Gleisi é anunciada como ministra das Relações Institucionais

O Palácio do Planalto confirmou, nesta sexta-feira (28), a nomeação da deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), como nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A decisão foi tomada após reunião com o presidente Lula (PT).

Gleisi substituirá Alexandre Padilha, que foi recentemente indicado para comandar o Ministério da Saúde.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, com a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Gleisi vai substituir o atual ministro da SRI, Alexandre Padilha, que foi recém indicado para o Ministério da Saúde. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março", diz a nota emitida pelo Palácio do Planalto.

A nomeação, que ainda será formalizada, põe fim a uma disputa entre PT e Centrão pelo ‘trono vago’ na articulação política do governo. Padilha deixou o cargo para ser o novo ministro da Saúde após a demissão de Nísia Trindade.

A SRI é um dos ministérios estratégicos do governo federal, sendo responsável por intermediar negociações com deputados e senadores, além de atuar na construção de alianças com governadores e prefeitos. A escolha de Gleisi reforça o peso do PT na articulação política do governo Lula e marca a saída de Alexandre Padilha, que assumirá o Ministério da Saúde.

Na nota, Gleisi reconheceu o trabalho de Padilha e afirmou que pretende manter o diálogo institucional com partidos aliados e o Congresso Nacional. "Parabenizo o ministro Alexandre Padilha pelo trabalho que realizou à frente da SRI e desejo sucesso em sua nova missão no Ministério da Saúde", declarou.