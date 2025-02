Carnaval 2025: Cabaré dos Libertos estreia na folia em Niterói nessa sexta-feira (28)

O Carnaval chegou! E com ele, o bairro do Ingá se prepara para o lançamento de mais uma agremiação. O Bloco Cabaré dos Libertos entra em cena no melhor estilo, com samba e marchinhas de Carnaval, na Rua Lara Vilela, entre os números 201/203, em frente ao Bar Deguste, ( esquina com a Rua Presidente Pedreira).

A concentração do bloco está marcada para essa sexta-feira (28), a partir das 19h. O Cabaré dos Libertos surgiu de uma reunião musical entre amigos nos em bares do Ingá. Até que entre uma música, uma conversa e àquela cerveja, surgiu a ideia de criar a agremiação, que no ano inaugural, não sairá.

Até um samba exaltação à nova agremiação foi composto, pelos compositores Ana Lúcia e Irapuan Lopes dos Santos, membros do grupo de artistas que se reúne periodicamente para cantar e tocar. Salve o Libertos do Cabaré!!





Concentração já está organizada Divulgação