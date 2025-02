Folia do Viradouro confirma favoritismo e vence Grupo A do Carnaval de Niterói

A Folia do Viradouro levou para a sua galeria mais título na história do Carnaval de Niterói. A agremiação de Santa Rosa, confirmando as projeções da crítica especializada, conseguiu o título, mesmo 'esbarrando' em décimos em que já eram esperados. Após a confirmação do título, a Folia iniciou uma grande festa na comunidade do Viradouro.

A Folia venceu com o enredo 'Intelekô, a Encantaria na Folia', apresentado com grandiosidade, luxo e organização no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, já na nadrugada de domingo (23). A Magnólia Brasil, que uma das escolas que têm disputado o título com as co-irmãs nos últimos anos, ficou com o vice campeonato. E a elite do Carnaval de Niterói ganhou outra 'pedra no sapato' para as que estão no grupo.

Folia aliou grandiosidade, luxo, canto forte e organização | Foto: Divulgação

Ela é a Império de Charitas, que revela-se mais uma vez, a grata surpresa, com a terceira colocação, considerada uma proeza pelo fato de a escola ter conseguido dois campeonatos nos dois últimos anos, nos Grupos C e B, e de estar 'debutando' no Grupo A em 2026. A Região Oceânica foi a última colocada e vai desfilar no Grupo B no Carnaval de Niterói em 2025.