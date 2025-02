Em disputa acirrada, Sabiá vence Grupo B e volta à elite do Carnaval de Niterói

Por apenas um décimo de diferença, a Sabiá, da Vila Ipiranga, Zona Norte de Niterói, sagrou-se campeã do Grupo B. Em uma disputa muito acirrada, a escola venceu por apenas um décimo de diferença, a Banda Batistão, com quem travou uma disputa acirrada ao longo da apuração, realiza no Praia Clube de São Francisco, nessa terça-feira (25). A vitória dá o direito de a Sabiá voltar ao Grupo A do Carnaval de Niterói. A Mocidade de Icaraí, última colocada entre as oito desfilantes do Grupo B, foi rebaixada para o Grupo C no Carnaval de 2026.

Escola fez uma grande apresentação e já era cotada para vencer | Foto: Divulgação

A conquista teve um sabor especial para a escola da Vila Ipiranga, que no Carnaval de 2026, apostou em uma reedição de 2015 – “Africanidades Brasileiras – Vila, o novo quilombo”, que lhe rendeu um vice-campeonato no Grupo A, na época. E deu liga. Do carro de som, passando por alas com belas fantasias e alegorias de bom gosto e bem acabadas, foi difícil encontrar defeitos na passagem da Sabiá, que iniciou uma grande comemoração no Praia Clube, alogo após o resultado, em festa que se estendeu à Vila Ipiranga.