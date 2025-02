Cacique da São José conquista Grupo C do Carnaval de Niterói

Em uma disputa acirrada, a Cacique da São José é a grande campeã do Grupo C do Carnaval de Niterói. Em uma apuração bastante acirrada, em que as quatro agremiações desse grupo se revezaram entre nas primeiras colocações, a escola do Morro do Bumba, no Viçoso Jardim, em Niterói, comemorou bastante, ao final da apuração, realizada no Praia Clube de São Francisco, nessa terça-feira (25).

Comunidade comemorou muito | Foto: Divulgação

O título foi merecido para a Cacique. Foi a que teve melhor empatia com o público. O enredo do carnavalesco Ronaldo Silva fazia menção à Bahia e seus valores naturais, espirituais e culturais. E foi apresentado com canto e evolução melhores pelo componentes. A escola passou dentro do tempo estabelecido no julgamento e com a vitória, passa a integrar o Grupo B do Carnaval de Niterói.

Após a abertura dos envelopes, uma grande festa foi organizada na comunidade do Bumba. O Grupo C ficou com a seguinte colocação: Cacique da São José (178,4), Galo de Ouro (178,3), Bem Amado (178,2) e Balanço fo Fonseca (177,4). Com o resultado, o Balanço está fora dos desfiles no Carnaval de Niterói em 2026.