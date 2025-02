Acadêmicos Data Vênia Doutor vence Grupo de Avaliação e integrará desfiles oficiais em Niterói a partir de 2026

A escola de samba Acadêmicos Data Vênia Doutor é a grande campeão do Grupo de Avaliação do Carnaval de Niterói. Com o título, o primeiro na história da escola, criada em 2016, a Data Vênia passará a integrar o Grupo C no Carnaval de 2026. O resultado foi muito comememorado pelos sambistas, no fim da tarde dessa terça-feira (25), no Praia Clube de São Francisco, onde está sendo feita também a apuração das escolas que desfilaram pelos Grupos A, B e C.

Desfile - A Data Vênia Doutor encerrou os desfiles do Grupo de Avaliação, na madrugada de sábado (23), no Caminho Niemeyer. A agremiação se preparou como nunca para apresentar o enredo que falava sobre a vida e obra de Sobral Pinto.

Data Vênia Doutor fez desfile bastante elogiado | Foto: Divulgação

A Data Vênia montou um plano de desfiles detalhado em busca de uma boa apresentação. A Agremiação procurou ao máximo, mostrar luxo e grandiosidade, colocando inclusive, destaques com belas fantasias no alto dos carros alegóricos. Desfile com harmonia consonante e leve, e deixou o Caminho Niemeyer com a sensação de que poderia sacramentar o sonho de seus componentes em permanecer no Carnaval de Niterói.

Após aleitura dos envelopes, o resultado foi muito comemorado pelos sambistas que foram acompanhar a apuração no Salão nobre do Praia Clube de São Francisco.

A Data Vênia conquistou o título com 180 pontos. Ainda pelo Grupo de Avaliação, em segundo lugar, ficou a Ponta da Areia (178,8), e em terceiro, a Bugres da Cubango (177).