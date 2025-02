Vacina 100% nacional contra dengue será oferecida pelo SUS em 2026

Uma vacina em dose única contra a dengue, produzida totalmente em território nacional, deve começar a ser ofertada no Brasil a partir do próximo ano. O presidente Lula (PT) anunciou, nesta terça (25), que firmou um acordo para a produção de pelo menos 60 milhões de doses anuais de um imunizante contra a doença, que deve começar a ser oferecido para a população a partir de 2026.

Segundo o Governo Federal, a previsão é de que todo o público elegível para a imunização - com idade entre 2 e 59 anos - seja vacinada entre 2026 e 2027 através do Programa Nacional de Imunizações (PNI) entre 2026 e 2027. O novo imunizante está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a WuXi Biologics, empresa do setor farmacêutico.

De acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a eficácia e a segurança do uso do imunizante em idosos ainda está sendo testada e, portanto, pessoas que tenham mais de 60 anos ficarão de fora. O acordo assinado nesta terça (25) também prevê a produção de uma vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório, através de parceria entre Butantan e a empresa Pfizer, que também deve ser incorporada ao SUS. A previsão é que oito milhões de doses por ano sejam ofertadas.