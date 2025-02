Papa Francisco não tem novas crises respiratórias, mas segue em estado crítico, afirma o Vaticano

O Vaticano informou, na manhã desta segunda-feira (24), que o Papa Francisco, de 88 anos, passou esta última noite de forma tranquila, sem apresentar novas crises respiratórias. O estado de saúde do pontífice, porém, ainda é considerado crítico, visto que o mesmo apresenta leve insuficiência renal como nova complicação

"A noite transcorreu bem, o papa dormiu e está descansando", afirmou um comunicado do Vaticano neste décimo primeiro dia de hospitalização do Papa.

O quadro de saúde de Francisco ainda inspira grande preocupação devido à sua idade avançada e fragilidade causada por doenças preexistentes.

Leia também

Jovem morre ao cair de estrutura com mais de 5 metros em bloco de Carnaval no Rio

Maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima registra 37% de internações por pressão alta em janeiro



"As condições do Santo Padre continuam críticas; no entanto, desde ontem à noite, ele não apresentou novas crises respiratórias", disse o comunicado divulgado no último domingo (23).

Essa é a internação mais longa do Papa Francisco desde 2021, quando o pontífice passou dez dias no hospital Gemelli, em Roma, para a remoção de 33 centímetros do cólon. Apesar da gravidade do quadro atual, o Papa tem se mostrado alerta.

Orações por sua saúde foram organizadas desde Roma, na Itália, até a Argentina e Iraque.

"Continuo com confiança minha hospitalização (...) seguindo com os tratamentos necessários; e o descanso também faz parte da terapia!", afirmou o líder da Igreja Católica em uma mensagem escrita nos últimos dias, segundo uma fonte do Vaticano.