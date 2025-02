São Gonçalo vai realizar baile de carnaval para PCDs

Apesar do PCD Folia ser voltado às pessoas com deficiência, todos os gonçalenses podem participar - Foto: Divulgação

O carnaval está chegando e, para antecipar as comemorações, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, vai realizar um baile na próxima terça-feira (25), às 14h. O evento vai acontecer no Shopping Partage, no Espaço Mais Conhecimento.

No local, o público poderá se divertir com músicas, incluindo marchinhas de carnaval, comandadas pelo MC Helinho. Além disso, a assistente social e animadora Silvana Pinheiro vai realizar diversas atividades com os participantes.

Apesar do PCD Folia ser voltado às pessoas com deficiência, todos os gonçalenses podem participar. Cabe destacar que, por conta das músicas e movimentação de pessoas, o baile não é recomendado para as pessoas com deficiência que possuem hipersensibilidade auditiva.

Ainda no ritmo de carnaval, haverá uma oficina de confecção de máscaras carnavalescas especialmente para pessoas autistas. Para participar, é necessário realizar uma inscrição através do e-mail: eventosinclusivos.espacoazul@gmail.com. A atividade será realizada na quinta-feira (27), no Espaço Azul, no Shopping São Gonçalo, a partir das 14h.

Serviço:

O Espaço Mais Conhecimento está localizado no segundo piso do Shopping Partage, que fica na Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro.

O Espaço Azul está localizado no Shopping São Gonçalo, que fica na Avenida São Gonçalo ou Rod. Niterói-Manilha, 100, no bairro Boa Vista.