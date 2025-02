Papa Francisco tem crise de asma prolongada e condição de saúde é crítica, diz Vaticano

Neste sábado (22), o Vaticano informou que o papa Francisco está em condições críticas de saúde após sofrer uma crise de asma prolongada. O comunicado diz que o pontífice precisou de terapia de alto fluxo de oxigênio e também transfusão de sangue.

O novo boletim divulgado pelo Vaticano diz: "As condições do Santo Padre continuam críticas, portanto, como explicado ontem, o papa não está fora de perigo. Esta manhã, o papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio."

O comunicado informou também que exames de sangue mostraram uma paquetopenia associada a uma anemia. Isso exigiu a realização de transfusões de sangue para o pontífice.

Os médicos consideram que a principal ameaça para o papa Francisco, neste momento, seria o desenvolvimento de sepse, uma infecção grave do sangue que pode ocorrer como complicação da pneumonia.

Ainda neste sábado (22), assessoria de imprensa da Santa Sé anunciou que Francisco não fará a tradicional oração do Angelus na Praça de São Pedro neste domingo (23). Aos 88 anos, papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma. Ele passou a sentir dificuldade para respirar por vários dias. Ele continua sob cuidados devido a uma bronquite. No hospital, foi diagnosticado como pneumonia bilateral e infecção polimicrobiana.

Francisco está no 8º dia de internação e os médicos disseram em entrevista coletiva na sexta-feira (21) que ele não estava fora de perigo. Ele é considerado um "paciente frágil". Os médicos também relataram que ele não está conectado a nenhum aparelho de respiração, não tem quadro de sepse, consegue caminhar curtas distâncias, responde ao tratamento e que não divulgará imagens para "não mostrar o papa de pijama."

Segundo o Vaticano, todos os compromissos públicos do papa estão cancelados e ele deve ficar toda a próxima semana internado.