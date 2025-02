'O Último Azul', filme brasileiro, vence Urso de Prata no Festival de Berlim

"O Último Azul" vence Urso de Prata, no Festival de Berlim - Foto: Reprodução

Há duas semanas da cerimônia do Oscar, onde o Brasil concorre em três categorias com o filme "Ainda Estou Aqui", outro longa brasileiro se destacou neste sábado (22).

O filme brasileiro "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro, foi o vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim. O prêmio é o segundo maior do festival de cinema.

Mascaro foi ao palco, ao lado de Rodrigo Santoro e Denise Weinber, estrelas do longa, para agradecer pela conquista: "O longa fala sobre o direito de sonhar e acreditar que nunca é tarde para achar o significado da vida. Muito obrigado", disse o diretor.

"O Último Azul" é um filme que conta a história de uma mulher de 77 anos que tenta realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional. O filme é uma grande coprodução entre Brasil, México, Chile e Holanda.

O filme também conquistou dois outros prêmios na competição, de júris paralelos. Ele venceu o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost.