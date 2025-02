Blocos de Carnaval agitam o Rio de Janeiro neste sábado (22)

Neste último sábado (22) antes do carnaval no Rio de Janeiro, 57 blocos oficiais desfilarão pelas ruas da cidade. O grande destaque do dia é o megabloco Bloco da Favorita, que acontece no Centro do Rio, desde as 7h.

Entre as atrações confirmadas, estão artistas como Puterrier, MC Cabelinho, Os Hawaianos, entre outros.

Além do megabloco no Centro, outros blocos tradicionais do fim de semana incluem: Céu na Terra, Simpatia É Quase Amor, Infantil Sá Pereira e muitos mais.

Confira os horários e locais dos blocos de maior destaque e organize seu itinerário para o sábado de folia.

Destaques do sábado, 22/02

BLOCO DA FAVORITA

Concentração: 8h

Local: R. Primeiro de Março, 66 - Centro

SIMPATIA É QUASE AMOR

Concentração: 14h

Local: R. Teixeira de Melo - Ipanema

CÉU NA TERRA

Concentração: 8h

Local: R. Alm. Alexandrino - Santa Teresa

INFANTIL SÁ FERREIRA

Concentração: 8h

Local: R. Capistrano de Abreu, 29 - Botafogo

BLOCO CALMA AMOR

Concentração: 16h

Local: Av. Monsenhor Félix, 710 - Irajá

BANDA HADDOCK

Concentração: 16h

Local: Rua Haddock Lobo, 359 - Tijuca

PÉROLA DA GUANABARA

Concentração: 9h

Local: Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro

Além dos blocos deste fim de semana, os foliões também podem aproveitar 482 desfiles autorizados que acontecerão na cidade do Rio até o dia 9 de março.