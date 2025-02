Balão cai sobre prédio residencial em Santa Rosa, Niterói; vídeo

Queda do balão aconteceu nesta manhã de sábado - Foto: Divulgação

Queda do balão aconteceu nesta manhã de sábado - Foto: Divulgação

Na manhã deste sábado (22) um balão de grande porte, já apagado, caiu sobre um prédio residencial na altura do número 479 da Rua Mário Vianna, no bairro Santa Rosa, em Niterói. O incidente ocorreu entre as travessas Matos Coutinho e Santa Rosa de Viterbo, causando preocupação entre moradores e transeuntes.

Testemunhas relataram que o balão desceu lentamente antes de atingir o topo do edifício. Apesar do susto, não houve registro de feridos nem danos significativos ao imóvel.

Soltar balões é uma prática proibida por lei (Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/98), pois representa risco de incêndios e ameaça à segurança de pessoas e patrimônios. As autoridades alertam sobre os perigos dessa atividade e reforçam que, além das sanções legais, os responsáveis podem ser punidos civil e criminalmente em casos de acidentes.

Nestes casos, a polícia solicita que, caso alguém tenha informações sobre o lançamento do artefato, que entre em contato com as autoridades.





Divulgação