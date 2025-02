Menina de 2 anos baleada na cabeça recebe alta do hospital

A pequena Mirella foi baleada no dia 26 de janeiro, enquanto estava com a mãe e outras crianças retornando da praia - Foto: Reprodução - TV Globo

Mirella Francisconi, de 2 anos, a menina baleada na cabeça no bairro de Pilares, Zona Norte do Rio, recebeu alta do Hospital Municipal Souza Aguiar nesta segunda-feira (10).

A menina foi internada na unidade hospitalar por 15 dias, precisando passar por uma cirurgia e permanecer em coma induzido.

De acordo com a polícia, o disparo que atingiu a criança foi efetuado por um criminoso que praticava assalto nas proximidades. As buscas pelo criminoso ainda continuam.

A pequena Mirella foi baleada no dia 26 de janeiro, enquanto estava com a mãe e outras crianças retornando da praia. Depois que o grupo pegou um ônibus da linha 457, desceram na Avenida João Ribeiro, com a intenção de pegar um carro de aplicativo para completar o trajeto até em casa.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a família pediu ajuda para as pessoas que socorreram a menina.