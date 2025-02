Viih Tube revela novo visual com madeixas mais longas e loiras

A influenciadora Viih Tube, de 24 anos, realizou uma mudança em seu visual após um ano e compartilhou o resultado em suas redes sociais. Além de mudar o tom de loiro de seus cabelos, apostando em madeixas mais claras, ela também investiu no comprimento, deixando os fios maiores.

Além de um vídeo que mostra o antes e depois, ela compartilhou um carrossel de fotos, ainda no salão. “Uma vibe Viih Tube do Antigo Testamento. O Éder é tão incrível que até agora não consigo acreditar que essa sou eu. Estou me amando”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a mudança. “Nossa, como ela combina mais com cabelão!”, escreveu uma usuária do Instagram. “Nossa, eu amei muito”, comentou outra internauta. “Ver uma mulher se tornando mãe é lindo, mas ver ela se redescobrindo depois da maternidade é mais ainda!”, destacou uma terceira.