Atropelamento deixa um morto e um ferido na Zona Oeste do Rio

Na manhã deste domingo (9), um atropelamento seguido por capotamento deixou uma mulher morta e um homem ferido na Estrada da Cambota com Estrada do Monteiro, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente, onde o carro envolvido no atropelamento ficou de cabeça para baixo em cima de dois outros que estavam estacionados.

Leia também:

São Gonçalo entrega mais uma praça revitalizada para a população

Uso de drone marca nova fase da Operação Verão em Niterói



Uma mulher, identificada como Raquel Castrioto, de 41 anos, morreu no local.

Os bombeiros também socorreram Josué Figueiredo, de 60 anos, para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.