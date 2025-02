Acadêmicos da Palmeira define hino oficial para o Carnaval de 2025

O Bloco Carnavalesco Acadêmicos da Palmeira fará, nessa sexta-feira (07), a partir das 21h, a grande final do concurso para a escolha do hino oficial da agremiação para o Carnaval de 2025. Três músicas compostas por diferentes parcerias vão se apresentar, com acompanhamento da bateria da agremiação verde e branca, uma das mais traidicionais da folia na Zona Norte da cidade.

Esse ano, os sambistas da Acadêmicos da Palmeira decidiram homenagear a 'Turma do Chaves', personagens do seriado de TV Mexicana que embalou gerações pelo mundo afora, sendo o preferido pelo público de todas as idades no Brasil, durante muitos anos, até ter a transmissão extinta pelo SBT, emissora que detinha os direitos de veiculação.

Leia também:

Bola Branca canta alto no Praia Clube de São Francisco, no dia 13, 'abrindo alas' para a folia em Niterói

Casamento de Amado Batista com noiva 50 anos mais jovem já tem data marcada

Os organizadores do concurso escolheram, no último fim de semana, três sambas como finalistas, após apresentação entre cinco concorrentes inscritos. Pela ordem de apresentação, foram selecionadas as seguintes parcerias:

1)Márcio do Cavaco e Márcia Família, 2) Edu Cigano e Soares do Cavaco, 3) Niu Souza, Robson Ramos, Vinicius Xavier, Rafael Lopes e Marquinhos Meio Quilo.

O evento começa a partir de 21 horas e, na primeira etapa, haverá o sorteio com a ordem de apresentação e depois, os concorentes vão se apresentar. A grande final será no local onde a agremiação costuma ensaiar, na Rua Prefeito Brandão Junior n 19, no Fonseca.

Folia - Com as cores verde e branca, o Acadêmicos da Palmeira foi criado no ano de 2012 por um grupo de amigos, amantes do Carnaval e da folia, na comunidade da Palmeira. Desde então, o bloco tem mobilizado milhares de pessoas em seus desfiles. Todas as informações sobre o desfile oficial do Carnaval de 2025 podem ser encontradas no Facebook Acadêmicos da Palmeira.