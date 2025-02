MEC oferece curso gratuito em parceria com Harvard

Curso gratuito de Estratégias Socioemocionais para as Infâncias, destinado a educadores, gestores e profissionais de saúde, é lançado pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Faculdade de Educação de Harvard. O módulo de introdução do curso já está disponivel na plataforma AVAMEC e no portal da Fundação Itaú.

O intuito da iniciativa é resaltar a importância do desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes aos educadores e gestores. Ao longo do ano, o curso de aprofundamento, com 20 horas/aula, será lançado de forma gratuita e online, com emissão de certificado pelo MEC.

Desenvolvimento infantil, o bem-estar do educador, o Apoio Psicossocial (AP) e a Aprendizagem Socioemocional (ASE); esses são alguns dos temas abordados no primeiro módulo.

A diretora do EASEL Lab, Stephanie Jones, desenvolveu a metodologia apresentada, chamada SEL Kernels.