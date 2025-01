Karla Sofía Gascón acusa equipe de Fernanda Torres e gera polêmica

Uma declaração da atriz Karla Sofía Gascón, de 52 anos, tem gerado debates sobre a disputa pelo Oscar 2025, especialmente em relação ao papel da protagonista em Emilia Pérez. Na última quarta-feira (29), o jornal Folha de S. Paulo publicou uma entrevista com Gascón, realizada durante o evento de imprensa no Brasil da produção francesa. Nela, a atriz insinuou que a equipe de Fernanda Torres teria feito críticas a ela e ao filme Emilia Pérez — ambas estão concorrendo na categoria de Melhor Atriz.

Karla afirmou: “Em nenhum momento, [alguém] me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emilia Pérez. ''Isso fala mais deles e de seu filme Ainda Estou Aqui, do que do meu''.

Anteriormente, Fernanda Torres havia publicado um vídeo em seu Instagram, pedindo aos brasileiros que enviassem amor a todas as candidatas ao prêmio de Melhor Atriz, começando por Karla Sofía Gascón.

As declarações de Gascón geraram grande repercussão nas redes sociais, com alguns internautas sugerindo que a atriz espanhola teria violado as regras da Academia ao fazer comentários negativos sobre uma concorrente.

O que diz o estatuto da Academia?

De acordo com as regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), responsável pela concessão da estatueta, há uma cláusula que regula a comunicação entre os filmes elegíveis e seus talentos durante a campanha pelo prêmio.

Punições

O regulamento também inclui uma cláusula sobre penalidades para o descumprimento das normas, afirmando que, “caso qualquer atividade promocional seja considerada uma violação dessas normas, a Academia poderá adotar medidas corretivas ou impor penalidades para proteger a reputação e a integridade do processo de premiação”.