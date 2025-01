Agentes do Gedam resgatam jiboia em Itaipuaçu

A equipe utilizou um pinção, garantindo a integridade do animal silvestre - Foto: Divulgação

A equipe utilizou um pinção, garantindo a integridade do animal silvestre - Foto: Divulgação

Agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) capturaram uma cobra da espécie jiboia, em Itaocaia Valley, Itaipuaçu, na manhã desta quinta-feira (25/01). O Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp) acionou a equipe do Gedam, que foi até a Rua 18, onde o animal estava pendurado em uma árvore no quintal.

A equipe utilizou um pinção (instrumento destinado para captura e manejo de réptil), garantindo a integridade do animal silvestre, sem ocasionar nenhum ferimento. Por fim, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural.

Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disque Seop: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.