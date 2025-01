Prefeitura de Niterói fará reforma no Conjunto Habitacional Viçoso Jardim

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou neste sábado (24) o contrato para o início das obras de reforma e pintura do Conjunto Habitacional Viçoso Jardim. O condomínio tem 180 unidades, onde moram cerca de 700 pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social. O investimento do município na reforma do empreendimento é de R$ 543 mil, e a previsão de conclusão dos trabalhos é de seis meses.

"Vamos reformar os blocos, as áreas comuns, fazer pintura e também a cobertura da quadra, para que as crianças possam aproveitar o local quando chove ou faz muito sol. Eu entreguei 4 mil apartamentos para as pessoas que mais precisam durante os meus dois primeiros mandatos e, agora, vamos reformar todos eles, começando hoje pelo Viçoso Jardim", anunciou o prefeito Rodrigo Neves.

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) irá executar as obras de reforma e pintura do conjunto habitacional do Viçoso Jardim. A intervenção fará a recuperação completa dos 4.725 m² do condomínio, como a substituição do emboço, pintura das paredes externas dos blocos do conjunto e dos portões de ferro dos abrigos de gás, além da troca das grelhas de ferro para águas pluviais.

Outras melhorias estão sendo executadas pela prefeitura no Conjunto Habitacional Viçoso Jardim, como as obras de construção de uma quadra com implantação de brinquedos e academia para a terceira idade, que estão em fase final.

Leia também:

Nas redes sociais, Tatá Werneck assume desejo de aumentar a família

Ensaios técnicos da Série Ouro na Sapucaí começam neste domingo