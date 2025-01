Niterói inicia programa de infraestrutura em 80 comunidades com urbanista Sérgio Magalhães

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT-RJ), anunciou a contratação do urbanista Sérgio Magalhães para liderar o programa Vida Nova no Morro, que visa melhorar a infraestrutura em áreas carentes do município. As obras estão programadas para começar em abril de 2024 e incluirão a instalação de banheiros, melhorias no saneamento e reparos em barracos, abrangendo cerca de oitenta comunidades.

O projeto tem como objetivo atender até 150.000 moradores, promovendo melhorias significativas nas condições de vida dessas populações. Além das intervenções estruturais, a iniciativa também busca estimular o desenvolvimento de empreendimentos locais, contribuindo para a economia da região.

Nesta semana, Magalhães se reunirá com Rodrigo Neves e sua equipe para discutir os detalhes do projeto e as etapas de implementação. A expectativa é que as obras não apenas melhorem a infraestrutura, mas também promovam um impacto social positivo nas comunidades atendidas.

O programa Vida Nova no Morro reflete o compromisso da prefeitura em enfrentar as desigualdades sociais e urbanas de Niterói, buscando transformar a realidade de áreas historicamente negligenciadas. A iniciativa é vista como um passo importante para a inclusão e o desenvolvimento sustentável na cidade.