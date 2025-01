Bloco Filhos da Pauta lança enredo no retorno ao Carnaval de Niterói

O ano de 2025 chegou. E com ele, algumas novidades no Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta, rumo ao retorno à folia de rua esse ano em Niterói. Composta por membros da imprensa, familiares, amigos e representantes do mundo do samba e do Carnaval na Região Leste Fluminense, a agremiação lançará, na próxima semana, a logomarca do enredo 'Voltei Para os Braços da Folia', criado pelos dirigentes como tema da revitalização das atividades, oito anos oito após o encerramento dos desfiles de blocos temáticos desse segmento no eixo Niterói/São Gonçalo.

A exemplo dos princípios momescos e do melhor espírito do Carnaval, o Filhos da Paulta está voltando com objetivo de ser referência à cultura e ao lazer de seus integrantes. O Projeto de revitalização está sendo desenvolvido por jornalistas que foram participantes desses blocos na região, além de colaboradores ligados ao mundo do samba e da folia em geral. Voltando às raízes, a direção do bloco decidiu usar na logomarca do enredo do próximo Carnaval, a mesma charge feita por Floriano Carvalho para o desfile de 1997. Na época, o desenho foi usado por ele na criação do estandarte que fez para a agremiação e que até hoje está guardado como uma das grandes lembranças dele e dos antigos Carnavais na casa de um dos componentes.

Bloco Carnavalesco 'A Pauta Caiu' surgiu na imprensa de São Gonçalo e tinha 'musas | Foto: Sergio Soares

Apaixonado pelo samba e o Carnaval de Niterói, onde viveu, com intensa atividade na imprensa, Floriano também era artista plástico, compositor, historiador e faleceu em outubro de 2017, de causas naturais. Os dirigentes do Filhos da Pauta vão usar sua assinatura no desenho que produziu, que tem a imagem de Araribóia - fundado da antiga capital fluminense - ao lado do Museu de Arte Contemporânea (MAC), da Pedra do Índio, na Praia das Flexas, e de um antigo modelo das barcas que operavam na Baía de Guanabara.

Revitalização - Para a consolidação do projeto, foi preciso a reforma e atualização de toda parte administrativa da agremiação - com a reativação do CNPJ, dos membros da diretoria e a obtenção de certidões negativas de débito de órgãos federais, estaduais e municipais, exatamente para que tudo corra bem e o Filhos da Pauta possa retomar suas atividades de acordo com as diretrizes determinadas pelo poder público e setores organizados da sociedade envolvidas diretamente como o Carnaval de Niterói.

Lançamento - O lançamento oficial do 'Bloco Filhos da Pauta' deverá acontecer em uma data de fim de semana, entre os meses de fevereiro de 2025 e início de março próximos, na Praça do Tower 2.000, no Centro de Niterói, com uma roda de samba, com convidados, em um show ao vivo, com gravação em áudio e vídeo. Foram planejados, de forma detalhada, todos os processos necessários para a plena realização do evento, com contatos aos artistas convidados, de sonorização, e de apoio, entre outros itens para criação dessa estrutura.

Carnaval 2026 - Todo material audiovisual vai virar um documentário, que será lançado em meados de 2025, marcando, então, o início da preparação para o Carnaval de 2026, quando a agremiação deverá, então, fazer o primeiro desfile oficial. "Tudo está sendo feito de forma a preservar as tradições e processos que tornaram os blocos de imprensa um sucesso na região, a partir da criação do 'Filhos da Pauta', ainda na década de 80", relembrou o jornalista, violonista, compositor e produtor musical e fonográfico, Sérgio Soares, um dos membros do grupo que participa do projeto de revitalização.

Após o evento de retomada, vão começar os trabalhos com vista ao desfile de 2026, quando o Filhos da Pauta pretende desfilar no Centro de Niterói, com enredo já definido, que vai homenagear Floriano e outros jornalistas que participaram ativamente, como produtores culturais, dos extintos blocos, e que já morreram. Os outros nomes só deverão ser divulgados, após o Carnaval de 2025, em comum acordo, e autorização dos familiares dos escolhidos.

O 'Pauta Quente' e o 'Segundo Clichê' chegaram a abrir os desfiles das escolas de samba na cidade | Foto: Acervo///Pauta Quente

Objetivo - A proposta dos organizadores da revitalização do Filhos da Pauta é tentar reunir todos os amantes dos blocos de imprensa criados posteriormente na região, como o 'Segundo Clichê', 'Pauta Quente', em Niterói, e 'A Pauta Caiu', em São Gonçalo, e que com o passar dos anos, acabaram encerrando as atividades. O grupo que revitaliza o Filhos da Pauta, escolheu então, como ponto de partida, a charge criada por Floriano no antigo estandarte, que passará por restauração para ficar guardado, como memória do Carnaval.

Os idealizadores do projeto acreditam que a recriação da agremiação que originou toda a história dos blocos ligados à imprensa, seja também uma forma de colaboração cultural para fortalecer e unir ainda mais a categoria, retomando-se o antigo hábito de encontros e intercâmbio entre esses profissionais. A revitalização do 'Filhos da Pauta' é discutida desde 2018, mas o surgimento da pandemia do coronavírus, que se estendeu pelos anos subsequentes, acabou levando os idealizadores a refazer o planejamento e colocá-lo em prática no ano de 2024.