De bombeira à destaque de alegoria: Paulo Barros descobre novo talento no barracão da Vila Isabel.

Foi em meio ao trabalho de prevenção e combate ao incêndio no barracão da Unidos de Vila Isabel que o carnavalesco Paulo Barros encontrou a artista para protagonizar a cena de teatralização apresentada no quarto carro da agremiação no Carnaval 2025: a bombeira civil Fabi Bomfim.

Além de acompanhar a solda das alegorias e orientar os profissionais sobre o uso de EPIs, Fabi tem samba no pé e integra a ala de passistas da azul e branca de Noel desde 2013.

“A favorita do Paulo”, como ele mesmo a classificou, conta que a ficha ainda não caiu: “Minha primeira reação foi não acreditar. Achei que era brincadeira do Paulo. Darei o meu melhor, como todos esses anos fiz pela Unidos de Vila Isabel, com a expectativa de um lindo desfile e uma performance à altura do que o Povo do Samba merece”, disse Fabi.

O carnavalesco prefere deixar a surpresa para a segunda-feira de Carnaval, mas adiantou: “Eu precisava de alguém que traduzisse o conceito do carro e encontrei o que precisava nela. Ela vai ser um acontecimento no desfile”, afirmou o carnavalesco.

Fabi tem samba no pé e integra a ala de passistas da azul e branca de Noel desde 2013. | Foto: Divulgação

Com o enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece”, a Vila Isabel vai transformar medo em alegria ao carnavalizar as assombrações que atazanam o imaginário popular.