Incêndios em Los Angeles Destruíram Mansões de Paris Hilton e Leighton Meester

As mansões de Paris Hilton e do casal Adam Brody e Leigton Meester foram destruídas pelo incêndio. - Foto: Divulgação

A atriz, cantora e socialite Paris Hilton foi uma das celebridades afetadas pelo incêndio de grandes proporções que atinge, desde terça-feira (7), a região de Los Angeles, na Califórnia, EUA. A sua mansão de praia, avaliada em R$ 53 milhões, foi completamente destruída pelas chamas.

Em suas redes sociais, Paris compartilhou um vídeo enquanto assistia à destruição de sua casa pela TV. "Coração partido. Sentar com minha família, assistir ao noticiário e ver nossa casa em Malibu queimar até o chão na TV ao vivo é algo que ninguém deveria ter que vivenciar. Esta casa foi onde construímos tantas memórias preciosas", escreveu ela.

"Embora a perda seja avassaladora, estou me apegando à gratidão por minha família estar segura. Meu coração e minhas orações estão com cada família afetada por esses incêndios. Para todos que perderam suas casas, suas memórias e seus amados animais de estimação. Meus sentimentos vão para aqueles que ainda estão em perigo ou lamentando perdas ainda maiores. A devastação é inimaginável. Saber que tantas pessoas acordam hoje sem o lugar que chamavam de lar é realmente de partir o coração", completou Paris. Ela também postou um vídeo mostrando o momento em que evacuou a casa com sua família e seus cachorros.

A mansão de Paris Hilton foi adquirida por ela em 2021. O imóvel possuía um deck estilo pé na areia, bancadas de granito, paredes de vidro, banheira de hidromassagem e pisos de ladrilho de pedra.

Além de Paris Hilton, outra mansão foi destruída pelos incêndios em Los Angeles: a residência dos atores Adam Brody, 45, e Leighton Meester, 38, localizada no bairro Pacific Palisades. Imagens da casa do casal, completamente devastada, foram divulgadas nas redes sociais nesta quarta-feira (8). O fogo destruiu o telhado, dominou os cômodos e as janelas foram quebradas. A fumaça preta tomou conta do imóvel, deixando uma cena de destruição total.

O fogo tomou conta do imóvel, destruindo o telhado e dominando os cômodos do imóvel. | Foto: Divulgação

De acordo com o *Daily Mail*, o casal comprou a mansão em 2019 por US$ 6,5 milhões (aproximadamente R$ 39,8 milhões na cotação atual). Eles moravam na casa com seus dois filhos pequenos, e o imóvel tinha cinco quartos, seis banheiros e três andares, distribuídos em 560 metros quadrados. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos atores, o que gerou preocupação entre seus fãs.

O chefe dos bombeiros de Los Angeles informou, na manhã de hoje, que os incêndios já deixaram pelo menos dois mortos, além de várias pessoas com "ferimentos significativos". O incêndio teve início na manhã de terça-feira (7), em meio a ventos fortes, em uma região que não registrava chuvas significativas há mais de seis meses. Mais de 30 mil pessoas foram evacuadas da área, muitas das quais levaram apenas seus animais de estimação e a roupa do corpo.