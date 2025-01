Entenda os motivos da internet ter soltado a mão de Emilia pérez

Nas redes sociais, houve uma enxurrada de protestos, com opiniões variando entre mais incisivas e mais brandas. Uma usuária do X fez uma crítica focada na diversidade de nacionalidades dos profissionais envolvidos na produção francesa, que narra a história de um chefão do tráfico que deseja mudar de sexo. Ela afirmou: “Um filme sobre mexicanos, dirigido por um homem francês, com atores norte-americanos, ganhando o prêmio de melhor filme internacional parece até uma piada”.

Atores e produtores mexicanos também expressaram descontentamento com o filme. A principal crítica gira em torno da falta de representatividade e do roteiro estereotipado que aborda o México. O ator Eugenio Derbez, em especial, criticou a atuação de Selena Gomez, apontando as dificuldades dela em atuar em espanhol. Após a declaração, Derbez se viu obrigado a pedir desculpas à atriz.

Rodrigo Prieto, diretor de fotografia que já colaborou com Martin Scorsese, também se manifestou sobre o filme. Para ele, a obra é "inautêntica", e o tema do narcotráfico, sendo muito sensível, não deveria ser tratado de qualquer forma.

Vários comentários de muitos países reclamando no X, sobre Emilia perez | Foto: Divulgação

No México, o filme enfrentou uma onda de críticas pela maneira como retratou o país e a cultura mexicana, sendo acusado de estereotipar a realidade local e de não ter representatividade suficiente no elenco. Também houve polêmica sobre a maneira como as mulheres trans foram representadas.

Execução: Alguns críticos e espectadores consideraram que a execução do musical não conseguiu ressoar com todos, com as canções sendo, em certos momentos, vistas como inadequadas ao tom da narrativa ou como uma tentativa forçada de suavizar momentos sérios.

Acentuação e Dublagem: Houve críticas específicas ao desempenho de Selena Gomez, principalmente em relação ao seu sotaque espanhol. A atriz respondeu, explicando as limitações de tempo para se preparar adequadamente para o papel.