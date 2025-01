Operação Lei Seca: 27% dos motoristas abordados no Réveillon foram autuados por infrações relacionadas ao consumo de álcool

Com objetivo de promover a segurança no trânsito durante o Réveillon, o Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou, por meio da Operação Lei Seca, ações de fiscalização nos principais pontos de eventos da capital e Região Metropolitana. Na noite da virada, 773 motoristas foram abordados. Desse total, 210 (cerca de 27%) foram autuados por infrações relacionadas ao consumo de álcool.

Entre as autuações, 202 motoristas se recusaram a realizar o teste do etilômetro, seis foram enquadrados em infrações administrativas, e dois foram presos por embriaguez ao volante, configurando crime de trânsito.

"Bebida e direção podem trazer consequências trágicas e irreversíveis. Por isso, incentivamos o uso do transporte público e intensificamos a atuação da Lei Seca durante a comemoração do Ano Novo. Nosso objetivo é preservar a vida da população fluminense, além de conscientizar a população sobre os riscos de consumir álcool e dirigir", afirmou o governador Cláudio Castro.

As ações foram realizadas nos bairros de Copacabana, Barra da Tijuca, Lagoa, Jacarepaguá, Abolição, Centro, Lagoa e Jardim Botânico, localizados na capital. Já na Região Metropolitana, a Operação Lei Seca atuou em Niterói e São João de Meriti.

O esquema da operação Lei Seca planejado para a noite do Réveillon contou com 96 servidores, 24 viaturas e 15 agentes da educação, que atuaram na conscientização da população.