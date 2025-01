Novo atacadão de construção em São Gonçalo abrirá 200 vagas de emprego; saiba como se candidatar!

Segundo a empresa, a inauguração está prevista para o final de 2025, e as obras devem começar a todo vapor no início do ano - Foto: Divulgação/ Enzo Britto OSG

Segundo a empresa, a inauguração está prevista para o final de 2025, e as obras devem começar a todo vapor no início do ano - Foto: Divulgação/ Enzo Britto OSG

São Gonçalo deverá receber, em 2025, a primeira unidade da loja de materiais de construção Obramax, trazendo não só um novo conceito em compras para o município, mas também oportunidades de emprego. A unidade será instalada no bairro Gradim, no terreno onde funcionava a antiga casa noturna Vibe Show, próximo à BR-101.

Com uma área de cerca de 18,6 mil m² e um investimento de aproximadamente R$ 140 milhões, o novo espaço promete movimentar a economia local. Segundo a empresa, a inauguração está prevista para o final de 2025, e as obras devem começar no início do ano, com previsão de duração entre oito meses e um ano.

200 novas vagas de trabalho

A chegada da Obramax trará a criação de cerca de 200 empregos diretos, além de vagas indiretas geradas durante as obras e na operação do empreendimento. A rede busca profissionais para diversas funções, como atendimento, logística, administração e setores técnicos.

Além dos postos de trabalho, o empreendimento oferecerá 300 a 400 vagas de estacionamento e um estoque robusto de mais de 16 mil produtos voltados para consumidores e empresas de construção.

Como se candidatar

Interessados em fazer parte da equipe da Obramax podem acompanhar as oportunidades no site oficial de carreiras da empresa: https://carreiras.obramax.com.br. Lá, são divulgadas as vagas abertas em todas as unidades, incluindo a futura loja de São Gonçalo.

Expansão no estado do Rio

A unidade de São Gonçalo será a primeira da Região Metropolitana e se junta às lojas já existentes em Mesquita, Duque de Caxias, Guadalupe, Benfica e Jacarepaguá. A rede, que pertence ao mesmo grupo da Leroy Merlin, está em plena expansão no Brasil, ampliando sua presença no setor de materiais de construção.

Com oportunidades para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou se recolocar profissionalmente, a chegada da Obramax é uma chance de crescimento e trabalhho para os gonçalenses.

Leia a nota na integra:

"A Obramax informa que planeja implementar uma unidade em São Gonçalo em 2025. Entretanto, ainda não há previsão para a inauguração da nova loja.

A Obramax reforça que está em expansão no Brasil e que cada unidade tem o padrão de investimento de aproximadamente R$ 140 milhões, geração de 200 novos empregos, 18 mil m² construídos em uma área com cerca de 35 mil m², disponibilidade de 300 a 400 vagas no estacionamento e mais de 16 mil produtos em estoque.

No estado do Rio, a Obramax conta com unidades em Mesquita, Duque de Caxias, ambas na Baixada Fluminense, além de unidades em Guadalupe, Benfica e Jacarepaguá, na capital.

Os interessados em trabalhar na Obramax podem acompanhar as oportunidades disponíveis na página https://carreiras.obramax.com.br/.