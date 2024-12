Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter morre aos 100 anos

Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, faleceu neste domingo (29), aos 100 anos. A informação foi confirmada por seu filho ao jornal americano The Washington Post.

Líder entre 1977 e 1981, Carter foi uma figura influente do Partido Democrata, tendo ocupado os cargos de senador e governador do estado da Geórgia antes de assumir a presidência. Sua gestão foi marcada por uma grave crise econômica e por esforços significativos em prol da paz mundial.

Um dos episódios mais marcantes de seu mandato foi a crise dos reféns no Irã, em 1979, quando 52 americanos foram sequestrados na embaixada dos EUA em Teerã. Os reféns só foram libertados 444 dias depois, já no governo de Ronald Reagan, fato que abalou a popularidade de Carter, criticado pela forma como lidou com o incidente.

Após deixar a Casa Branca, Carter se dedicou a causas humanitárias e políticas por meio da Fundação Carter, criada em 1982.

A instituição promoveu iniciativas de direitos humanos e realizou missões diplomáticas em diversos países.

Em reconhecimento ao seu trabalho, o ex-presidente foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2002.