Réveillon: Maricá terá 13 minutos de fogos em 10 pontos da cidade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, preparou uma programação especial para o dia 31/12, para que moradores e visitantes possam comemorar a chegada de 2025 num clima de muita alegria, harmonia e paz. Serão 15 toneladas de fogos com 13 minutos de shows pirotécnicos nos 10 palcos pela cidade, que serão comandados por 21 artistas nacionais e locais.

Em Ponta Negra, os shows começam às 20h. Entre as atrações, estarão a cantora de MPB e Soul Music, Sandra de Sá, Rickson Maioli e Encontro com Samba. Enquanto isso, na Barra de Maricá, as apresentações serão comandadas pelos sambistas Teresa Cristina, Moacyr Luz, Dudu Nobre e Neguinho da Beija Flor.

A partir das 21h, tem Lalinha e Oh Sorte em São José do Imbassaí; Maiara Coboski e Rafael Caçula em Araçatiba; Chega Mais, Betinho Bahia e Ismayer Alves em Jacaroá; Babby do Cavaco e Bruna Mandz em Bambuí; Thiago Dantas e Raquel Fonseca em Cordeirinho.

Às 21h30, a banda Thubderock e o grupo Me Puxa incendeiam Itaipuaçu. Já no deck de Jacaroá, Jorginho Doug comanda a contagem regressiva com um show pra lá de contagiante iniciado às 22h. Já o Samba da Mulher alegra as famílias no Parque Nanci a partir das 22h30.

Veja os locais da festa da virada de Maricá

Araçatiba

Rua Álvares de Castro – orla próximo à praça

Ponta Negra

Avenida Litorânea – orla do bairro

Cordeirinho

Rua 92 – praia

Barra de Maricá

Avenida Maysa com Rua 13

São José do Imbassaí

Lagoa das Amendoeiras

Itaipuaçu

Avenida Beira Mar com Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1)

Parque Nanci

Rua das Andorinhas – orla do bairro

Jacaroá

Deck da lagoa

Jacaroá

Orla do bairro

Bambuí

Avenida do Contorno – orla do bairro